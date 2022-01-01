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Ростовчан ждет повышение тарифов на воду и водоотведение
Общество
Ростовчан ждет повышение тарифов на воду и водоотведение
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 1 января. В наступившем году вырастут тарифы на водопроводную воду. Причем повысится оплата не только за кубометр потребляемой воды, но и за ее водоотведение.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в первой половине года тариф за кубометр питьевой воды составит 45,8 рубля, а во втором полугодии планируется увеличение его стоимости до 47,36 рубля. Для дачников цена также изменится и составит 30,98 рубля.

Изменятся цены и на плату за водоотведение. Оно обойдется ростовчанам в 31,93 рубля, а дачникам в 33,18 рубля. 

Ранее ФАН сообщал, что в донской столице собираются повысить плату за вывоз мусора. По мнению городских чиновников, норматив оплаты занижен на 40% и ставит под угрозу существование регионального мусорного оператора, работающего себе в убыток.

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