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Житель Таганрога пострадал во время запуска новогодних петард
Происшествия
Житель Таганрога пострадал во время запуска новогодних петард
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 1 января. Житель Таганрога пострадал в новогоднюю ночь при запуске петард. Одна из них взорвалась в ладони 48-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, это единственное обращение за прошедшие сутки связанное с пиротехникой. Мужчина, проживающий по улице Циолковского, получил травму ладони и обратился в больницу. Ему была оказана скорая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

Ранее ФАН рассказывал о школьнице из Одинцово, которую госпитализировали с множественными ранами и переломами пальцев после того, как в ее руках взорвалась петарда. Об инциденте сообщили сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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