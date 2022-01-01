Ростов-на-Дону, 1 января. В канун празднования Нового года в Ростовской области произошло шесть пожаров, еще одиннадцать — после боя курантов. По информации регионального МЧС, это на 76% меньше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Ростовской области, на всех пожарах обошлось без жертв. Однако в Батайске, на улице Ушинского, во время горения домашних вещей пострадали два человека. Женщина и ребенок отравились продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара в их доме стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее ФАН рассказывал о гибели человека во время пожара в частном домовладении в хуторе Новосадовский в Ростовской области. Огонь охватил дом на площади 60 квадратных метров.