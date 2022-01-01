Вооруженный автоматом мужчина напугал в новогоднюю ночь жителей таганрогской многоэтажки

Ростов-на-Дону, 1 января. Шокирующий новогодний подарок жителям многоэтажного дома по улице Чехова, 355 в Таганроге преподнес избитый мужчина с автоматом. Как отметили очевидцы события, одежда на мужчине была порвана, на лице виднелись свежие кровоподтеки, а в руках он держал оружие.

Согласно сообщению региональных СМИ, как только мужчина оказался в подъезде девятиэтажного дома, жильцы сразу обратились в полицию. Однако прибывшие на место сотрудники органов правопорядка якобы никого не нашли.

За разъяснениями ФАН обратился в областное управление МВД, где пояснили, что дебошир был задержан.

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с автоматом. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1987 года рождения. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции также добавили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а предполагаемое оружие изъято для экспертизы.

Ранее ФАН рассказывал, как донские полицейские задержали вора-домушника по горячим следам. Причиной для срочных оперативных действий стало обращение жителя Аксайского района в дежурную часть, у которого пропало 700 тысяч рублей.