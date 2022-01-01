Сотрудники донского ГИБДД записали новогоднюю песню для жителей области

Ростов-на-Дону, 1 января. В преддверии празднования Нового года в социальных сетях Ростовской области появился видеоклип-поздравление от сотрудников регионального ГИБДД. Под видеоряд, состоящий из трудовых будней автоинспекторов, прозвучала душевная новогодняя песня.

Как пояснили ФАН в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, слова и музыку написал Давид Дивад. Песню исполнила инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Ростовской области, лейтенант Дарья Федотова, а снимал и монтировал ролик Юрий Ковтун.

Создатели видеоролика использовали документальные кадры с несения службы, встреч с подшефными школьниками, а также видео других добрых дел автоинспекторов на дорогах Ростовской области.

Ранее ФАН рассказывал, как восемь сотрудников донского ГИБДД были удостоены «Премии добра» в номинации «Поступок». Среди награжденных те, кто пришел на помощь в нужный момент и спас человеческие жизни.