Прокурор Ростовской области рассказал о предстоящей борьбе с коррупцией в новом году

Ростов-на-Дону, 29 декабря. О недостаточном выявлении коррупционных преступлений на Дону сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков. По его словам, которые цитирует «Интерфакс-Юг», это может быть связано с недоработкой со стороны органов правопорядка.

Прокурор отметил, что с 2022 года подход к работе по выявлению преступлений коррупционной направленности полностью изменится.

«Будет пересмотрен подход к работе по противодействию коррупции, и в следующем году мы увидим активную эффективную роль правоохранителей в этом направлении», — заявил Прасков.

Роман Прасков добавил, что по количеству выявленных нарушений коррупционной направленности Ростовская область в несколько раз отстает от Волгоградской и Краснодарского края. Тогда как Волгоградская область гораздо меньше Ростовской не только по численности населения, но и по числу чиновников.

Глава ведомства подчеркнул, что к концу текущего года итоги деятельности в цифрах могут подрасти, но основная работа по борьбе с коррупцией начнется в регионе с нового года.

Ранее ФАН рассказывал, как следственный комитет по Краснодарскому краю инициировал проверку по факту коррупции в сфере ритуальных услуг. Следователи проверяют факты возможных коррупционных связей должностных лиц с сотрудниками частных похоронных организаций.