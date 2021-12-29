Склад «ДонЭкспоцентра» рухнул под тяжестью снега

Ростов-на-Дону, 29 ноября. Около автомобильной парковки «ДонЭкспоцентра» произошло обрушение складского помещения. Кровля рухнула рано утром, сообщает портал 161.ru, ссылаясь на очевидцев.

Как отмечают ростовчане, жертв и пострадавших нет. По мнению большинства очевидцев, конструкции здания могли не выдержать тяжести снега. В региональном МЧС сказали, что по теме обрушения складского помещения в ведомство никто не обращался.

Тем не менее минувший снегопад в донской столице вызвал массу проблем. Среди них не только многочисленные аварии и десятибалльные пробки, но и падение множества деревьев, ветки и кроны которых также не выдерживали тяжести снега.

Ранее ФАН рассказывал об обрушении перекрытий цеха шоколадной фабрики в Бердске. В момент ЧП людей в цехе не было, никто не пострадал. Предварительной причиной обрушения называется большое скопление снега на крыше.