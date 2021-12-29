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В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля
Общество
В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля
vk.com  /  Комитет по охране ОКН Ростовской области

Ростов-на-Дону, 29 декабря. В донской столице отреставрировали одно из старинных зданий — дом барона Врангеля, где провел свое детство один из генералов, возглавлявших Белое движение в начале прошлого века.

Долгое время вокруг особняка в Газетном переулке, построенного в 1885 году, не утихали споры. За время существования здания в нем размещался детский сад, оно побывало в распоряжении Ростовской епархии и оказалось в частных руках. Все это время на уровне городской администрации поднимались вопросы о судьбе дома Врангеля, вплоть до признания его аварийным.

В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля, теперь здесь может появиться музей
vk.com / Комитет по охране ОКН Ростовской области

Новый собственник здания заявил о необходимости сохранения дома и пообещал сделать музей, но только после реставрации, которая и завершилась накануне.

Как отметили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия, приемочная комиссия при участии комитета осуществила приемку выполненных работ по сохранению ОКН регионального значения — «Комплекс домов барона Н. Г. Врангеля», начатые в 2020 году. Ростовчане по достоинству оценили восстановление фасада, но посетовали на отсутствие былого внутреннего убранства дома.

В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля, теперь здесь может появиться музей
vk.com / Комитет по охране ОКН Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как представители общественных организаций выступили за сохранение старинной застройки Ростова-на-Дону. По их мнению, если будет принят проект, призванный защищать историческую застройку и архитектурные памятники города, это повлечет ряд последствий.

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Все новости / Общество / В Ростове-на-Дону завершили реставрацию дома барона Врангеля
ростов-на-дону реставрация объектов культурного наследия дом барона врангеля
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