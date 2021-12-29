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Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
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Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 11:40
Общество
Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 29 декабря. Автомобильной дороге Элиста — Ростов-на-Дону в следующем году присвоят статус федеральной. Об этом накануне сообщил ТАСС, ссылаясь на министра транспорта республики Калмыкия. 

Как отмечается в сообщении, перевод в федеральное ведение данной автодороги, позволит привести ее в порядок.

«Это позволит привести дорогу протяженностью 22 км, связывающую Республику Калмыкию и Ростовскую область, к 2025 году в нормативное состояние. Передача дороги на федеральный уровень запланирована комплексным планом модернизации автодорог», — отметил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Калмыкия Антон Рубанов.

В настоящее время в нормативном состоянии находится 4 километра этой автодороги. Ее протяженность составляет 22 километра. На 2023 год запланировано сделать два участка. 

Ранее ФАН рассказывал, как глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Вячеслав Петушенко рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры в России в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину. По словам главы ведомства, реализация проекта ЦКАД позволяет создать ось «Север-Юг», которая будет проходить от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом строительства трассы от Краснодара до Керченского моста.

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