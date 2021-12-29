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Житель Ростовской области погиб при пожаре в частном доме
Происшествия
Житель Ростовской области погиб при пожаре в частном доме
 /  пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 29 декабря. Человек погиб во время пожара в Ростовской области. По сообщению пресс-службы регионального МЧС, пожар охватил домовладение на площади 60 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в хуторе Новосадовский Мартыновского района Ростовской области. Для ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники. Возраст и пол погибшего не уточнили. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Таганроге загорелся склад пластиковой тары и автомобильных покрышек. Пожар тушили 53 человека и 15 единиц техники, однако через полчаса группировка сил была увеличена до 82 человек и 24 технических единиц. 

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