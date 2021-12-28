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Разрушенный ростовский кинотеатр поборется за статус объекта культурного наследия
Общество
Разрушенный ростовский кинотеатр поборется за статус объекта культурного наследия
wikipedia.org  /  Nadiaa1995 / CC BY-SA 4.0

Ростов-на-Дону, 28 декабря. В донской столице снова подняли вопрос о статусе объекта культурного наследия (ОКН) для снесенного кинотеатра «Россия», сообщает издание «Ъ-Юг».

Долгое время за кинотеатром был закреплен этот статус, однако не так давно запись об ОКН пропала из государственного реестра недвижимости, что насторожило региональный Комитет по охране памятников культурного наследия. Как отмечается в сообщении, в настоящее время специалисты комитета ОКН обратились в суд с требованием восстановить пропавшую запись.

В 2018 году департамент экономического развития Ростова-на-Дону заявил, что проект реконструкции кинотеатра и другие связанные с этим работы исключены из перечня инвестиционных проектов города. Поэтому поднимался вопрос о продаже или передаче части земли под кинотеатром какому-нибудь собственнику. Он нашелся быстро. Им оказался ПАО «Киноконцертный комплекс Русь», который через суды сумел изменить целевое назначение земельного участка под зданием кинотеатра и заявил о строительстве на этом месте гостиницы, об этом ФАН сообщал ранее.

Однако теперь областной арбитражный суд принял к производству исковое заявление комитета с требованием обязать Федеральную кадастровую палату Росреестра восстановить в ЕГРН запись об объекте культурного наследия регионального значения. Еще летом текущего года городская администрация оспаривала в суде форму пользования земли под кинотеатром «Россия» и даже обращалась в верховный суд, который отклонил жалобу земельного департамента.

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ростов-на-дону окн комитет охраны памятников кинотеатр Россия
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