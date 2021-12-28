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Пенсионер из Ростовской области на протяжении шести лет насиловал свою внучку
Происшествия
Пенсионер из Ростовской области на протяжении шести лет насиловал свою внучку
pxhere.com  / 

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Следственный комитет Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 68-летнего мужчины, который на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю внучку.

Как отметили в пресс-службе регионального СК, действия сексуального характера с внучкой мужчина совершал с 2014 по 2021 год, в своем домовладении, расположенном в Каменском районе Ростовской области.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщал, что в Новочеркасске задержали 25-летнего парня, который изнасиловал 57-летнюю женщину в Новочеркасске. После этого он ограбил женщину и скрылся, однако его задержали по горячим следам.

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