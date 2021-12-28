ФАН публикует фото ДТП, которое парализовало движение по трассе М-4 в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 28 декабря. На 1006-м километре автодороги М-4 столкнулось 15 автомобилей. В результате аварии движение от Шахт в сторону Ростова-на-Дону затруднено.

отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Все автомобили получили механические повреждения. В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ДПС, сотрудники дорожных служб и МЧС.

отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как на 862-м километре автодороги М-4 «Дон» автомобиль MAN врезался в центральное металлическое ограждение, парализовав движение транспорта по одной полосе. К счастью, обошлось без жертв.