Серийного квартирного вора задержали в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Донские полицейские задержали вора-домушника по горячим следам. Причиной для срочных оперативных действий стало обращение жителя Аксайского района в дежурную часть.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, мужчина обратился в полицию, когда после своего отсутствия заметил у себя дома следы постороннего. Окно было открыто, вещи лежали не на своих местах. Также мужчина обнаружил пропажу 700 тысяч рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД по Ростовской области задержали 44-летнего мужчину на месте очередного преступления, когда он выходил с добычей. Оказалось, что задержанный неоднократно судим за аналогичные преступления.

Как отметил злоумышленник во время допроса, он заранее присматривал жилища, дожидался, когда хозяев не будет дома, и проникал в помещение. Так было и в Аксайском районе.

Полиция установила причастность задержанного еще к шести аналогичным эпизодам. По словам сотрудников правопорядка, общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Часть похищенного уже изъята полицейскими и будет возвращена законным владельцам. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники областного ГИБДД совместно с представителями ФСИН задержали беглецов из волгоградской колонии. Полицейские остановили автомобиль Renault с двумя пассажирами. При проверке документов оказалось, что пассажиры 2002 и 1998 годов рождения находятся в розыске за побег из исправительного заключения в Волгоградской области.