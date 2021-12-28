Ростовская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по долгам по зарплате

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Среди регионов, имеющих задолженность по заработной плате, Ростовская область заняла третье место второй год подряд. Такую информацию опубликовал Росстат.

Согласно сообщению, на 1 декабря текущего года задолженность работодателей составляла 71 миллион рублей, тогда как в целом по стране задолженность по зарплате составляет 1,2 миллиарда.

Помимо попадания в тройку лидеров, Ростовская область заняла первое среди всех субъектов Южного федерального округа, оставив позади Краснодарский край и Республику Крым, у которых долги по зарплате составили 65,8 миллиона рублей и 58,5 миллиона рублей.

В масштабах страны, помимо Ростовской области, в тройку неплательщиков вошли Кемеровская область, занявшая первое место с долгом в 91,2 миллиона рублей и Московская область c задолженностью в 76,1 миллиона.

Ранее ФАН сообщал, что, по данным Росстата, уровень долгов перед работниками предприятий и организаций по сравнению с ноябрем уменьшился на 6,4%. Больше всего долгов накопилось перед работниками, занятыми на обрабатывающем производстве (46,3%), в строительстве (15,8%), в сельском хозяйстве и на лесозаготовке (8,6%), на транспорте (7,9%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (6,1%), в добыче полезных ископаемых (6%).