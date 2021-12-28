Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 14:29
14:27
Политика
Путин поблагодарил экс-президента Казахстана Назарбаева за инициативу основания ЕАЭС
14:27
Экономика
Кабмин РФ подготовит меры по снижению стоимости производства стройматериалов
14:25
Общество
Эндокринолог Калошина рекомендовала есть не более одного сладкого десерта в день
14:23
Происшествия
Открывший огонь в больнице Светлограда несколько раз выстрелил в стены и потолок
14:22
Общество
Яхтенную марину в Балаклаве начнут строить уже в следующем году
14:22
Политика
Путин: создание СНГ 30 лет назад было оправданным шагом
14:21
Общество
Эдгард Запашный: «Что роднит Россию с символом наступающего года — Тигром»
14:21
Весь мир
Барбадос проведет внеочередные выборы после обретения независимости от Великобритании
14:19
Общество
Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает с Netflix создание третьего сезона
14:17
Происшествия
Полиция задержала открывшего стрельбу в больнице Светлограда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ростовская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по долгам по зарплате
Экономика
Ростовская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по долгам по зарплате
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Среди регионов, имеющих задолженность по заработной плате, Ростовская область заняла третье место второй год подряд. Такую информацию опубликовал Росстат.

Согласно сообщению, на 1 декабря текущего года задолженность работодателей составляла 71 миллион рублей, тогда как в целом по стране задолженность по зарплате составляет 1,2 миллиарда.

Помимо попадания в тройку лидеров, Ростовская область заняла первое среди всех субъектов Южного федерального округа, оставив позади Краснодарский край и Республику Крым, у которых долги по зарплате составили 65,8 миллиона рублей и 58,5 миллиона рублей.

В масштабах страны, помимо Ростовской области, в тройку неплательщиков вошли Кемеровская область, занявшая первое место с долгом в 91,2 миллиона рублей и Московская область c задолженностью в 76,1 миллиона.

Ранее ФАН сообщал, что, по данным Росстата, уровень долгов перед работниками предприятий и организаций по сравнению с ноябрем уменьшился на 6,4%. Больше всего долгов накопилось перед работниками, занятыми на обрабатывающем производстве (46,3%), в строительстве (15,8%), в сельском хозяйстве и на лесозаготовке (8,6%), на транспорте (7,9%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (6,1%), в добыче полезных ископаемых (6%).

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ростовская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по долгам по зарплате
росстат ростовская область долги по зарплате
Комментировать