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Детей могут начать прививать от коронавируса в Ростовской области
Общество
Детей могут начать прививать от коронавируса в Ростовской области
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Подготовиться к вакцинации детей, не имеющих противопоказаний, призвал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Такое сообщение он озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, проходившем накануне.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, сегодня коронавирусная инфекция имеет четкую тенденцию в сторону снижения напряженности. Самой пораженной группой остаются граждане от 65 лет и выше. Среди детей заболеваемость ведет себя по-разному. Тем не менее педиатрической службе уже сегодня необходимо посчитать детей, которым сделают прививку.

«Педиатрической службе уже сегодня провести оценку численности подлежащих прививкам детей, усилить разъяснительную работу с родителями по повышению приверженности к иммунизации. И быть максимально к этому готовыми после того, как вакцина прибудет в Ростовскую область», — заявил Евгений Ковалев.

Согласно статистике, на сегодня в Ростовской области вакцинацию прошли более 1,94 миллиона человек, из которых 1,9 полностью ее завершили.

Ранее ФАН рассказывал о старте вакцинации для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Белоруссии. Как отметил заместитель министра здравоохранения республики Александр Тарасенко, несовершеннолетних в стране начнут прививать от COVID-19 с 27 декабря 2021 года. В будущем в Белоруссии могут запустить вакцинацию и для более младших детей.

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