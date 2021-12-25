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Полугодовалый малыш умер от голода в ростовском селе

Происшествия
Полугодовалый малыш умер от голода в ростовском селе
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Шестимесячный малыш умер от голода в селе Латоново Матвеево-Курганского района Ростовской области. Об этом, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, сообщил портал 1rnd.

В сообщении говорится, что мать известна своим антисоциальным поведением и проживает в небольшом селе с тремя детьми и собутыльником. Не так давно она бросила своего полугодовалого малыша на попечение сожителя и уехала в Ростов на встречу с друзьями. 

Полугодовалый ребенок остался не просто без ухода, а без еды и воды, тогда как старшие дети питались по соседям. О смерти малыша стало известно, когда отец пошел по селу собирать деньги на похороны.

По данным силовых структур в настоящее время мать задержана, выжившие дети изъяты из семьи. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее ФАН рассказывал, как сотрудники регионального ГИБДД, совместно с представителями ФСИН по Ростовской области задержали беглецов из волгоградской колонии. Полицейские остановили автомобиль Renault с двумя пассажирами и при проверке выяснилось, что пассажиры автомобиля находятся в розыске за побег из исправительного учреждения.

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