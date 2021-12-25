Представители общественных организаций выступили за сохранение старинной застройки Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 25 декабря. В донской столице может исчезнуть 250 охранных зон. Накануне с таким заявлением выступили представители общественной организации «Мой фасад» после того, как ознакомились с проектом объединенной охранной зоны от ГАУК РО «Донское наследие».

Как отметили активисты движения, они проанализировали проект, который призван защищать историческую застройку и архитектурные памятники города, но если он будет принят, это повлечет ряд последствий. В частности, в 82-х зонах повысится разрешенная высота застройки, 23 охранных зоны могут потерять здания, которые находились под охраной. В центре Ростова-на-Дону останутся под охраной около 600 дореволюционных и советских строений, тогда как по подсчетам самих активистов таких домов не менее 1500.

«Мы подняли тему того, что донское наследие как разработчик охранных зон не учитывает никаких замечаний общественности, несмотря на то, что мы состоим в рабочей группе по проекту. Ни одного из протоколов заседаний рабочей группы мы не видели», — написали активисты в своем Instagram.

К слову, кроме представителей «Мой фасад» в рабочую группу входят известные архитекторы. Они поделились своим видением проекта объединенных охранных зон и показали как можно строить в историческом центре Ростова, сохраняя культурное наследие.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Ранее ФАН представители «Мой Фасад» заявили, что снос старинных домов в донской столице проходит с грубейшими нарушениями.