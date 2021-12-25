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Сотрудники донского ГИБДД задержали беглецов из волгоградской колонии
Происшествия
Сотрудники донского ГИБДД задержали беглецов из волгоградской колонии
Невские Новости  / 

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Сотрудники ГИБДД по Ростовской области совместно с представителями ФСИН задержали беглецов из волгоградской колонии, которые находились в розыске.

Как отметили в управлении регионального отдела пропаганды ГИБДД, утром 25 декабря на 167-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское», полицейские остановили автомобиль Renault с двумя пассажирами. При проверке документов оказалось, что пассажиры 2002 и 1998 годов рождения находятся в розыске за побег из исправительного заключения Волгоградской области.

Сотрудники ГИБДД задержали преступников и совместно с представителями ФСИН доставили их в отдел полиции по Сальскому району.

Ранее ФАН рассказывал, как большегруз врезался в центральную дорожную разделительную полосу и частично заблокировал трассу М-4 в южном направлении. От удара водитель вылетел из кабины. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. 

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гибдд ростовская область задержание беглецов
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