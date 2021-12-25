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Авария с большегрузом под Ростовом-на-Дону частично парализовала движение на юг
Происшествия
Авария с большегрузом под Ростовом-на-Дону частично парализовала движение на юг
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Утром на 862-м километре автодороги М-4 «Дон» автомобиль MAN врезался в центральное металлическое ограждение, парализовав движение транспорта по одной полосе. К счастью, обошлось без жертв.

Как рассказали в управлении пропаганды областного ГИБДД, при движении на юг, автомобиль MAN столкнулся с центральным ограждением. От удара водитель вылетел из кабины. В настоящее время он находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливая причины столкновения. Движение транспорта на участке происшествия осуществляется по одной полосе. 

Ранее ФАН сообщал о гибели двух человек на 186-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» в Сальском районе Ростовской области в результате автомобильной аварии. Помимо погибших в аварии пострадали еще пять, трое из которых несовершеннолетние.

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