Житель Таганрога погиб при пожаре в частном доме

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Накануне в таганрогском СНТ «Дачная-2», при пожаре в частном домовладении погиб человек. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло на площади 60 квадратных метров.

В ведомстве также отметили, что погибшим оказался мужчина 1946 года рождения, который отравился продуктами горения. В настоящий момент специалисты управления устанавливают причину пожара.

По данным регионального МЧС, за текущий год в Ростовской области произошло более 5000 пожаров, в которых спасено более 2400 человек.

Ранее ФАН рассказывал о пожаре склада пластиковой тары и автомобильных покрышек в Таганроге. Пожарные долгое время боролись с огнем, увеличивая свои расчеты. Огонь охватил металлическое складское помещение по всей площади, а пожару присвоили третий ранг сложности.