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Два человека погибли в результате страшной аварии в Ростовской области
Происшествия
Два человека погибли в результате страшной аварии в Ростовской области
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Накануне вечером на 186-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» в Сальском районе произошло ДТП, унесшее жизни двоих человек. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Два человека погибли в результате страшной аварии в Ростовской области
Федеральное агентство новостей (ФАН) / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Как сообщили в управлении пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на неравнозначном перекрестке, когда водитель автомобиля ВАЗ-21214 осуществлял выезд на главную автодорогу и не уступил право проезда BMV-X6, который двигался по главной. После столкновения, оба автомобиля оказались отброшены в кювет с опрокидыванием.

Два человека погибли в результате страшной аварии в Ростовской области
Федеральное агентство новостей (ФАН) / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП на месте погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних ребенка, получили травмы. В настоящее время сотрудники областного ГИБДД устанавливают все причины аварии.

Ранее ФАН рассказывал, как три человека погибли при столкновении автомобиля Nissan X-Trail с автобусом Volvo в Красном Сулине Ростовской области. Авария произошла в самом городе на улице Советской Армии.

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