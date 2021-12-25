Два человека погибли в результате страшной аварии в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Накануне вечером на 186-м километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» в Сальском районе произошло ДТП, унесшее жизни двоих человек. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Как сообщили в управлении пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на неравнозначном перекрестке, когда водитель автомобиля ВАЗ-21214 осуществлял выезд на главную автодорогу и не уступил право проезда BMV-X6, который двигался по главной. После столкновения, оба автомобиля оказались отброшены в кювет с опрокидыванием.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП на месте погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних ребенка, получили травмы. В настоящее время сотрудники областного ГИБДД устанавливают все причины аварии.

Ранее ФАН рассказывал, как три человека погибли при столкновении автомобиля Nissan X-Trail с автобусом Volvo в Красном Сулине Ростовской области. Авария произошла в самом городе на улице Советской Армии.