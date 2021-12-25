Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 10:12
10:11
Политика
Экс-секретарь ЦК КПСС Калашников назвал ошибкой борьбу Горбачева и Ельцина
10:10
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предсказала Шнурову неудачи в музыкальной карьере
10:08
Общество
Мясников объяснил низкую смертность от омикрон-штамма высоким уровнем вакцинации
10:04
Происшествия
Водитель Lada умер после столкновения с BMW в Башкирии
10:02
Экономика
Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году
10:02
Происшествия
Посетителей иркутского ТЦ эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
09:57
Общество
Эксперт Монкус заявила, что игристое вино подходит для большинства блюд новогоднего стола
09:52
Шоу-бизнес
Фигурист Соловьев незадолго до избиения признался в мечтах о свадьбе с Анной Сидоровой
09:52
Общество
Синие и бирюзовые елочные игрушки могут привлечь удачу в 2022 году
09:51
Происшествия
Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Восемь детей-сирот из Ростовской области получили квартиры после вмешательства прокуратуры

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 09:36
Общество
Восемь детей-сирот из Ростовской области получили квартиры после вмешательства прокуратуры
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Суд удовлетворил исковые требования региональной прокуратуры по обеспечению жильем 8 детей-сирот в Миллеровском районе Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, вопрос об обеспечении жильем детей-сирот встал после того, как граждане обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении органами местного самоуправления их жилищных прав. Сотрудники инициировали проверку и установили, что обратившиеся имеют право на получение благоустроенного жилья. Однако с 2020 года они его так и не получили.

В целях соблюдения законных требований, прокуратура обратилась в суд и потребовала от органов местного самоуправления предоставить молодым людям положенное жилье. В итоге суд удовлетворил исковые требования и квартиры были предоставлены.

Ранее ФАН рассказывал, как мужчина, имеющий право досрочного выхода на пенсию, отсудил у пенсионного фонда города Таганрога положенные ему 200 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Восемь детей-сирот из Ростовской области получили квартиры после вмешательства прокуратуры
прокуратура ростовская область миллерово жилье для детей-сирот
Комментировать