Восемь детей-сирот из Ростовской области получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Ростов-на-Дону, 25 декабря. Суд удовлетворил исковые требования региональной прокуратуры по обеспечению жильем 8 детей-сирот в Миллеровском районе Ростовской области.

Как сообщили в ведомстве, вопрос об обеспечении жильем детей-сирот встал после того, как граждане обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении органами местного самоуправления их жилищных прав. Сотрудники инициировали проверку и установили, что обратившиеся имеют право на получение благоустроенного жилья. Однако с 2020 года они его так и не получили.

В целях соблюдения законных требований, прокуратура обратилась в суд и потребовала от органов местного самоуправления предоставить молодым людям положенное жилье. В итоге суд удовлетворил исковые требования и квартиры были предоставлены.

Ранее ФАН рассказывал, как мужчина, имеющий право досрочного выхода на пенсию, отсудил у пенсионного фонда города Таганрога положенные ему 200 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.