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Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
Общество
Пенсионер из Таганрога отсудил у ПФР 200 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Мужчина, имеющий право досрочного выхода на пенсию, отсудил у пенсионного фонда города Таганрога положенные ему 200 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. 

Как сообщили в региональном ведомстве, мужчина проработал определенное время в условиях Крайнего Севера, однако сотрудники ПФР необоснованно ему отказали, не включив в трудовой стаж этот период работы. После обращения мужчины в органы, прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства в Управлении Пенсионного фонда Таганрога и направила исковое заявление в суд, с просьбой устранить нарушения.

После вмешательства прокуратуры, исковые требования были удовлетворены. Мужчине была назначена пенсия и произведен ее перерасчет в размере 200 тысяч рублей.

Ранее ФАН рассказывал, как вдова ветерана войны из Таганрога смогла получить единовременную выплату на приобретение жилья от органов местного самоуправления, только благодаря вмешательству прокуратуры.

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таганрог прокуратура ростовская область пфр
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