Ребенок провалился под лед и утонул в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Ребенок провалился под лед и утонул в Морозовске Ростовской области. Подробности трагедии, которая произошла накануне, рассказал во время пресс-конференции глава регионального МЧС Сергей Филиппов.

«Ребенок 2012 года рождения шел из школы домой и захотел поиграться. Обнаружили его только когда на льду остался рюкзак, но спасти не смогли. Хотя бдительные жители быстро пришли на помощь и достали ребенка из воды. Когда прибыла скорая помощь ребенка не откачали», — рассказал Сергей Филиппов.

По данным МЧС, с начала года на водоемах Ростовской области зарегистрировано 63 происшествия в результате которых спасен 91 человек, в том числе 8 детей. Погибло 63 человека. Все случаи гибели произошли в летнее время в необорудованных для купания местах. Однако сегодня, в связи с ледообразованием, возникает риск провалиться под лед. По этой причине с начала года погибло 5 человек.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ленинградской области два человека провалились под лед на реке Волховец. Из воды их вытащили сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Мужчины во время поездки на снегоходе заехали на лед, покрывающий акваторию. Он обрушился, не выдержав веса.