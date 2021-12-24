Фермеры оказались на скамье подсудимых за перестрелку с гибелью пяти человек

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Следственный комитет Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении восьми жителей области, которые в 2019 году устроили кровавую бойню недалеко от хутора Чернозубов.

Как сообщили в пресс-службе управления, в октябре 2019 года между местными жителями произошел конфликт, после чего мужчины стали стрелять друг в друга.

Мотивом преступления стала личная неприязнь одной семьи к другой, а само преступление было тщательно продумано и подготовлено. В результате перестрелки пятеро мужчин скончались на месте происшествия, троих из них признали потерпевшими. При этом один из потерпевших перед смертью совершил убийство двух обвиняемых, интересы которых представляют законные представители.

Спустя несколько дней после перестрелки, трое обвиняемых были задержаны по «горячим следам». Остальные скрылись, но спустя время их также задержали. Один обвиняемый до сих пор находится в международном розыске. Ему заочно предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Разборка двух фермерских семей на фоне личной неприязни и земельных наделов, в 2019 году наделала много шума. Ведь тогда были задействованы два вертолета с ОМОНом.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу. А после вручения копий обвинительных заключений, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН рассказывал о стрельбе в дагестанском селе Аметеркмахи. В результате перестрелки был убит имам мечети, двое ранены, нападавший ликвидирован.