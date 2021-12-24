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Задержан экс-директор водоканала Ростова-на-Дону

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 12:25
Происшествия
Задержан экс-директор водоканала Ростова-на-Дону
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Бывший директор Ростовского водоканала, который более месяца просидел в забаррикадированном кабинете, задержан. Об этом сообщило несколько авторитетных источников. Задержание произвели бойцы ОМОН, которые проникли в здание водоканала.

История корпоративного конфликта, который обернулся громким скандалом, началась еще в середине ноября. Когда гендиректор главного акционера «Ростовводоканала» — АО «Евразийский» — Герман Вишневский сменил совет директоров на предприятии и уволил гендиректора Дмитрия Кубрака. Пост нового руководителя занял Михаил Поркшеев. Уволенный директор отказался признать увольнение и заперся в здании городского водоканала 16 ноября.

Новое руководство не раз пыталось провести переговоры и периодически принимала решительные действия, однако сидение в забаррикадированном здании продолжалось. Даже отключения света и воды не смогли заставить бывшего директора покинуть свой кабинет, тогда как новый директор уже работал в соседнем здании.

Накануне сотрудники предприятия направили городским властям открытое письмо, где просили вмешаться в сложившуюся ситуацию, после чего Дмитрия Кубрака и задержали.  Сейчас ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. 

Во время осады Кубрак намекал на рейдерский захват объекта, однако другая сторона конфликта все это время спокойно ходила на работу.

Ранее ФАН рассказывал о вещах, которые нашли при обыске у председателя совета директоров Ростовского водоканала Георгия Светлицкого. Представителями силовых структур обнаружили не только дорогие авто и кучи денег, но и внушительную коллекцию дорогих часов. Семья Светлицких долгое время владела Ростовским водоканалом, пока ее главу не осудили на 12 лет, а сын не попал под следствие. 

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Все новости / Происшествия / Задержан экс-директор водоканала Ростова-на-Дону
ростов на дону корпоративный конфликт ростовводоканал
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