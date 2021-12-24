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Тело мужчины почти неделю пролежало в канализационном люке в Белой Калитве
Происшествия
Тело мужчины почти неделю пролежало в канализационном люке в Белой Калитве
vk.com  /  Михаил Павлов

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Тело пятидесятилетнего мужчины обнаружили жители Белой Калитвы в канализационном люке. Как пояснили очевидцы, их насторожил неприятный запах на улице Машиностроителей, а когда они открыли крышку люка, немедленно вызвали скорую и полицию.

После прибытия полицейских на место обнаружения тела, выяснилось что следы насильственной смерти отсутствуют. Эксперты также установили, что тело пролежало в люке более пяти дней. Как оно там оказалось еще предстоит выяснить сотрудникам правопорядка. В настоящее время устанавливается личность погибшего и точная дата смерти. 

Ранее ФАН сообщал, что МВД по Республике Тыва выясняет причину гибели шестимесячного малыша. Его тело обнаружили в спортивной сумке на улице. Мать и ребенок находились в гостях у своей знакомой. Там приятельницы распивали алкогольные напитки. В какой-то момент женщина оставила младенца под присмотром подруги, а сама вышла к банкомату. Вернувшись, в квартире никого не нашла.

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