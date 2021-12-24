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Экскаватор упал с третьего этажа при сносе старинного дома в Ростове-на-Дону
Общество
Экскаватор упал с третьего этажа при сносе старинного дома в Ростове-на-Дону
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 24 декабря. Накануне во время сноса старинного здания в центре донской столицы с третьего этажа сорвался экскаватор. Инцидент произошел на улице Социалистическая, 129 о чем и сообщили пользователи социальных сетей.

По сообщениям очевидцев, техника разрушила перекрытия здания и рухнула вместе с ним. В администрации Кировского района сообщили, что никакого падения не было, просто техника немного накренилась. По мнению сотрудников районной администрации, экскаватор не падал, а всего лишь уперся ковшом в землю. Тем не менее, чтобы поднять машину, потребовалась вышка и подъемный кран.

Специалисты также отметили, что работы осложняет плотная застройка, а дом настолько ветхий, что даже опытные строители, не в состоянии предугадать, как поведут себя конструкции.

Ранее представители общественной организации «Мой Фасад» заявили, что снос старинных домов в донской столице якобы проходит с грубейшими нарушениями.

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ростов-на-дону снос аварийных домов сорвался экскаватор
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