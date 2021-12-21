Власти Ростова пообещали не сносить дом на Кривошлыковском переулке до окончательного решения суда

Ростов-на-Дону, 21 декабря. После поднятого шума региональными СМИ, вокруг видеообращения к президенту Владимиру Путину от жильцов ростовской пятиэтажки на Кривошлыковском, администрация Пролетарского района провела с ними информационную встречу.

Как стало известно, 27 декабря пройдет очередное заседание в Ленинском суде донской столицы. В рассмотрении проблемных вопросов примут участие эксперты Донского государственного технического университета, которые проводили экспертизу дома и представители фонда капитального ремонта. Следующее заседание предварительно назначено на 10 января 2022 года, где будут присутствовать эксперты, проводившие исследования дома по инициативе жителей.

Представители районной администрации заверили жильцов дома, что до окончательного решения суда, администрация города не будет принимать никаких действий.

Тем не менее у жильцов возникла масса вопросов. Один из них заключается в оценочной стоимости квартир. По их словам, обещанная стоимость за квадратный метр может существенно снизиться, если статус аварийности закрепят за домом, а это значит, что приобрести порядочное жилье, пускай даже и в новых районах города, будет непросто.

Ранее ФАН рассказывал о причинах противостояния жителей дома на Кривошлыковском, 4 с городской администрацией. Несколько лет назад дом включили в программу капитального ремонта многоквартирных домов, но вместо обещанных работ в своих почтовых ящиках жильцы обнаружили уведомления о сносе.