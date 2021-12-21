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ФАН публикует видео с места пожара склада автомобильных покрышек в Ростовской области
Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара склада автомобильных покрышек в Ростовской области
ГУ МЧС по Ростовской области  / 

Ростов-на-Дону, 21 декабря. Около 18:00 вечера в Таганроге загорелся двухэтажный склад с автомобильными покрышками. По предварительной информации, горение происходит по всей площади здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, металлическое складское помещение полностью охвачено огнем. Говорить о причине возгорания пока рано, так как работы еще продолжаются. Здание расположено по улице Социалистическая, 152/3, в размерном плане 50 на 20 метров. В половину седьмого вечера пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Изначально в тушении пожара было задействовано 53 человека и 15 единиц техники, однако через полчаса группировка пожарных была увеличена до 82 человек и 24 технических единиц. 

Ранее ФАН рассказывал о пожаре на складе лакокрасочных материалов в Ростове-на-Дону. Тогда в тушении приняли участие 99 огнеборцев. Пожар полыхал на площади 1400 квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности.

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Все новости / Происшествия / ФАН публикует видео с места пожара склада автомобильных покрышек в Ростовской области
ростовская область пожар в таганроге склад автомобильных покрышек
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