В Ростове-на-Дону продали часть городского парка

Ростов-на-Дону, 21 декабря. Информация о продаже половины парка 8 Марта частному лицу всплыла во время заседания ростовской городской думы. О подробностях сделки без ведома городских властей рассказала глава городского парламента Зинаида Неярохина.

Председатель городской думы напомнила, что парк 8 Марта был в собственности ДОСААФ. На протяжении нескольких лет городские власти просили разрешить благоустроить территорию или отдать ее часть на баланс городу. Однако у общества, как показала сегодняшняя ситуация, были свои планы.

По словам Зинаиды Неярохиной сделка прошла в тайне от городских властей, поэтому глава городского парламента обратилась к главе городской администрации с просьбой прояснить ситуацию.

Стоит напомнить, что вопрос о продаже части парка муссировался в региональной прессе еще с весны прошлого года. Тогда объявление о продаже земли появилось на различных онлайн-площадках. В объявлении было сказано, что на данном отрезке земли за 178 млн рублей, можно возвести многоэтажный дом, однако спустя некоторое время, объявление признали фейковым.

Сколько выручил ДОСААФ с этой сделки сегодня — неизвестно. Но на заседании городской думы отметили, что никакой застройки на территории парка, город не допустит.

Ранее ФАН рассказывал, как жильцы ростовской пятиэтажки просят резидента Путина спасти их дом от сноса. Согласно постановлению городской администрации, их дом определен под снос, но суд остановил исполнение данного постановления. Однако несколько дней назад жильцы дома в Кривошлыковском переулке, 4 получили новые уведомления о сносе своей многоэтажки.