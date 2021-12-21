Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 14:40
14:39
Общество
Нарушения зрения и слабость в конечностях могут указывать на ишемический инсульт
14:39
Наука
Шельфовый ледник в Антарктиде скрывал настоящий «оазис жизни» из микроорганизмов
14:32
Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
14:31
Происшествия
Водителя ВMW приговорили к 4 годам колонии за смерть ребенка на «зебре» в Новосибирске
14:29
Происшествия
Суд не стал арестовывать двух редакторов DOXA за опоздание с прогулки на 18 минут
14:29
Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
14:28
Происшествия
ФАН публикует новые кадры мощного пожара в томском гипермаркете «Лента»
14:26
Происшествия
Апелляционный суд снова рассмотрит дело о незаконной охоте главы Убинского района
14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов
14:22
Армия
Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Ростове-на-Дону продали часть городского парка

Общество
В Ростове-на-Дону продали часть городского парка
Prt Scr youtube.com  /  Андрей Мельников

Ростов-на-Дону, 21 декабря. Информация о продаже половины парка 8 Марта частному лицу всплыла во время заседания ростовской городской думы. О подробностях сделки без ведома городских властей рассказала глава городского парламента Зинаида Неярохина.

Председатель городской думы напомнила, что парк 8 Марта был в собственности ДОСААФ. На протяжении нескольких лет городские власти просили разрешить благоустроить территорию или отдать ее часть на баланс городу. Однако у общества, как показала сегодняшняя ситуация, были свои планы.

По словам Зинаиды Неярохиной сделка прошла в тайне от городских властей, поэтому глава городского парламента обратилась к главе городской администрации с просьбой прояснить ситуацию. 

Стоит напомнить, что вопрос о продаже части парка муссировался в региональной прессе еще с весны прошлого года. Тогда объявление о продаже земли появилось на различных онлайн-площадках. В объявлении было сказано, что на данном отрезке земли за 178 млн рублей, можно возвести многоэтажный дом, однако спустя некоторое время, объявление признали фейковым.

Сколько выручил ДОСААФ с этой сделки сегодня — неизвестно. Но на заседании городской думы отметили, что никакой застройки на территории парка, город не допустит.

Ранее ФАН рассказывал, как жильцы ростовской пятиэтажки просят резидента Путина спасти их дом от сноса. Согласно постановлению городской администрации, их дом определен под снос, но суд остановил исполнение данного постановления. Однако несколько дней назад жильцы дома в Кривошлыковском переулке, 4 получили новые уведомления о сносе своей многоэтажки. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / В Ростове-на-Дону продали часть городского парка
ростов на дону продажа парка парк 8 марта
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать