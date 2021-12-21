Молодой житель Новочеркасска залез на главную городскую елку и поздравил дончан с Новым годом

Ростов-на-Дону, 21 декабря. Необычным образом новочеркасский пранкер поздравил дончан с наступающим Новым годом. Он залез на центральную городскую елку и записал на высоте видеообращение.

Как оказалось, молодому человеку из Новочеркасска 20 лет. Он зарегистрирован в Instagram под псевдонимом Владислав Белый и в прошлом году он совершил такой же поступок, за который потом извинялся на камеру.

В этом году он решил повторить свою выходку и выложил на своей страничке видео очередного хулиганства, покорив многометровую городскую ель, установленную на площади Ермака.

К сожалению этот молодой человек не единственный покоритель городских елок. ФАН рассказывал, как в начале этого года, житель Липецка преодолел высоту в 24 метра на глазах у изумленных горожан, добравшись до самой макушки празднично украшенного дерева. Новогодний скалолаз объяснил свой поступок тем, что доставал новогодние подарки.