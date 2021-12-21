Молодой парень погиб после падения с 24-го этажа ростовской новостройки

Ростов-на-Дону, 21 декабря. На улице Пановой из квартиры расположенной на 24-м этаже, выпал 26-летний парень. От удара об землю молодой человек погиб на месте, об этом сообщили очевидцы события в ростовских социальных сетях.

Как написано в комментариях под сообщением в Telegram-канале «Ростов-Главный», скорая и полиция приехали до того, как парень оказался на земле. Вначале думали что это подросток, но потом оказалось что это взрослый молодой человек. Его жена в момент трагедии находилась дома. Теперь сотрудникам правопорядка предстоит выяснить все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец. Квартира, из окна которой выпали мужчина и ребенок, находилась на восьмом этаже. Согласно сообщениям очевидцев, в квартире на момент трагедии находилась мама погибшей девочки.