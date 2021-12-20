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Дополнительный модульный морг может появиться в Таганроге в ближайшее время
Общество
Дополнительный модульный морг может появиться в Таганроге в ближайшее время
ru.wikipedia.org  /  (NIOSH) from USA - Working in the morgue / Общественное достояние

Ростов-на-Дону, 20 декабря. После того, как в телевизионной передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым затронули тему таганрогского морга, вопрос о ситуации с хранением трупов, подняли на заседании комиссии городской думы приморского города. Об этом сообщает новостной портал ruffnews.ru.

Как отметила заместитель начальника здравоохранения Таганрога Марина Мишагина, даже взяв на работу еще одного специалиста, разместить его будет негде. 

«За одним столом работают судебно-медицинские эксперты, за другим — патологоанатомы. Сейчас ситуация медленно нормализуется», — объяснила депутатам представитель таганрогского горздрава.

Мишагина также сказала, что региональное министерство здравоохранения планирует построить в городе отдельное здание для судебно-медицинской экспертизы, что позволит освободить одно рабочее место в морге.  

Но в процессе обсуждения темы, депутаты городской думы пошли другим путем и приняли решение о постройке дополнительного модуля в городе, так как, по их мнению, коронавирусная инфекция непредсказуема и лучше быть готовыми к любым последствиям.

Ранее ФАН рассказывал, как в Новочеркасском морге перепутали тела умерших. Когда родственники пришли забирать тело, чтобы похоронить, то обнаружили вместо родного дедушки совершенно другого человека. Люди заметили подмену и настояли на поиске пенсионера.

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таганрог ростовская область морг тела умерших
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