Активисты заявили о возможных нарушениях при сносе домов в историческом центре Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 20 декабря. Снос старинных домов в донской столице проходит с грубейшими нарушениями. С таким заявлением выступили представители общественного движения по сохранению старого Ростова «Мой Фасад».

Как сообщил ФАН координатор движения Геннадий Крольман, все сносы необходимо было осуществлять вручную так, как следует из описания закупок по документам.

«Вместо этого сносы осуществляли экскаваторами и строительной техникой — на тех объектах, которые мы видели своими глазами. Территорию не огораживали никак. Любой посторонний мог проникнуть туда. Не огораживали проезжую часть, из-за чего подвергали опасности прохожих. Части зданий, их стены и крыши падали прямо на тротуар. На Социалистической, 102 так снесли часть фонаря. При сносе Социалистической, 130 повредили стену соседнего дома и пробили дыру в квартиру. На Суворова, 36 задели водопровод соседнего здания. На Шаумяна, 108 при сносе дома создавали угрозу соседним объектам культурного наследия», — рассказал представитель городского общественного движения.

Представители движения уверены, что согласно экспертизе, техника могла своими вибрациями повредить стоящие по соседству памятники, поэтому разбор зданий, определенных под снос, предписывался вручную, причем максимально аккуратно. Но вместо этого, дома снесли экскаваторами, а огромные куски стен падали совсем рядом с памятниками архитектуры.

Десять дней назад, ростовские краеведы и представители общественных организаций написали открытое письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву. В нем шла речь о сохранении домов на улице Семашко. В частности письмо затронуло и снос здания «Общества взаимного кредита».

Ранее ФАН рассказывал, как городская администрация донской столицы с необъяснимой оголтелостью взялась за расчистку центрального городского квадрата. Однако многие горожане отвергли нововведения и выступили за сохранение и реставрацию старинных домов, без которых донская столица утратит свой необычайный шарм. Только за последние несколько месяцев центр города уже лишился нескольких зданий с богатейшей историей, и на повестке дня обозначился новый вопрос — снос дома на улице Семашко, 32, где располагалось «Общество взаимного кредита», ограбление которого и закрепило за Ростовом-на-Дону прозвище «Ростов-папа».