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Молодой житель Новочеркасска изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину
Происшествия
Молодой житель Новочеркасска изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 20 декабря. Следственный комитет Ростовской области расследует уголовное дело об изнасиловании и грабеже 57-летней жительницы Новочеркасска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 25-летний парень, которого считают причастным к этим преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Ростовской области, 14 декабря 2021 года неизвестный мужчина напал на 57-летнюю женщину в Новочеркасске и, удерживая ее руками за шею и туловище, изнасиловал. Кроме того, он совершил с ней и иные действия сексуального характера. После чего, ограбил и скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные органы Бурятии ведут розыск подозреваемого в совершении преступлений прошлых лет, связанных с изнасилованием женщин. По следственным данным, пять лет назад на протяжении почти полугода злоумышленник проникал через окна в квартиры своих жертв и совершал насильственные действия интимного характера в отношении потерпевших. 

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Все новости / Происшествия / Молодой житель Новочеркасска изнасиловал и ограбил 57-летнюю женщину
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