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Ростовские ученые нашли скелет мамонта на берегу Таганрогского залива
Общество
Ростовские ученые нашли скелет мамонта на берегу Таганрогского залива
Prt Scr youtube.com  /  John Mironov

Ростов-на-Дону, 20 декабря. Уникальную находку совершили донские ученые на берегу Таганрогского залива. Они обнаружили череп и кости доисторического животного, которому по предварительным данным более 600 тысяч лет.

Сейчас ученые стараются аккуратно извлечь останки животного и провести их доскональный анализ. В дальнейшем, донские палеонтологи передадут находку в Азовский музей-заповедник. Как отмечает ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов, это завершающая находка скелета мамонта. 

«Мы копаем уже несколько лет.  Когда-то это животное погибло на берегу мелководья. Останки растянуло на несколько сотен метров. Здесь лежит череп, а далее кости. И постепенно нам удается выкопать то, что размывает вода», — пояснил Вадим Титов.

Сказать, что именно стало причиной гибели животного сейчас достаточно сложно. По предположениям ученых мамонту было не более 60 лет. Возможно он застрял в трясине, а может его подкосила неизвестная болезнь. Окончательное решение будет принято после того, когда ученые соберут все кости и проведут необходимые анализы.

Ростовские ученые нашли скелет мамонта на берегу Таганрогского залива
Prt Scr youtube.com / John Mironov

Ранее ФАН рассказывал, как ученые обнаружили следы триасовых рептилий на территории Оренбургской области рядом с селом Мансурово Первомайского района. Возраст такой находки составляет около 250 млн лет, до этого на территории РФ палеонтологи не находили ничего подобного.

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ростовская область палеонтология останки мамонта
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