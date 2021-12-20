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Три человека погибли в аварии с автобусом в Ростовской области
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом в Ростовской области
ГИБДД по РО  / 

Ростов-на-Дону, 20 декабря. Три человека погибли при столкновении автомобиля Nissan X-Trail с автобусом Volvo в Красном Сулине Ростовской области. Авария произошла в самом городе на улице Советской Армии.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель автомобиля Nissan X-Trail при совершении обгона выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом, который двигался без пассажиров. В результате столкновения 19-летний водитель автомобиля Nissan и его 19-летний пассажир погибли на месте. Еще один 18-летний пассажир скончался ночью в больнице. Также травмы различной степени тяжести получили еще двое 18-летних парней. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время сотрудники областного управления ГИБДД выясняют все подробности трагедии.

Ранее ФАН рассказывал о гибели мужчины в ДТП с двумя грузовиками в Нижегородской области. После неудачного маневра одного из грузовиков его прицеп вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Isuzu, в котором находился погибший.

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