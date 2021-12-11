ФАН публикует видео пожара склада лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 11 декабря. В районе Сельмаша донской столицы 99 огнеборцев пытаются потушить пожар на складе лакокрасочных материалов. Пожару присвоен 3 ранг сложности, количество расчетов и техники увеличивается. На данный момент огонь тушат на площади 1400 кв.м.

Как сообщили ФАН в управлении МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 17:00 по московскому времени. Загорелся склад лакокрасочных материалов площадью 70×20 квадратных метров. Огонь охватил всю площадь одноэтажного строения. На момент пожара люди в здании отсутствовали.

Для борьбы с огнем подразделения были разбиты на два боевых участка. Изначально на месте пожара работали 74 человека и 22 единицы техники, однако спустя некоторое время пожарным понадобилось подкрепление. Группировка увеличилась до 99 человек и 30 технических единиц.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что превышение в воздухе предельно допустимых концентраций продуктов горения не выявлено. В настоящее время тушение пожара продолжается.

пресс-служба МЧС по Ростовской области /

Ранее ФАН рассказывал, как сигнал пожарного извещателя спас семью от гибели в пожаре в Ростовской области. Хозяйка на ночь включила обогреватель, а утром ее разбудил звук пожарного извещателя. На момент пожара в доме находились трое детей, жертв удалось избежать.