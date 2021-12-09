Ростовчане использовали для входа в ТЦ QR-коды от утюга, стиральной машины и курицы

Ростов-на-Дону, 9 декабря. Жители Ростовской области смогли пройти в торговый центр, используя QR-коды от утюга, стиральной машины и курицы. Нарушения зафиксировали эксперты Роспотребнадзора.

Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев отметил, что зачастую такая возможность появляется из-за формального отношения проверяющих. Жители региона часто находятся в магазинах и на вокзалах без масок, а охранники на входах особо не смотрят на наличие средств индивидуальной защиты или электронных пропусков, передает РИА Новости.

«Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть», — рассказал Ковалев.

Почти 20% российских медиков считает необходимым ужесточить законопроект о QR-кодах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с помощью мобильного приложения «Справочник врача».