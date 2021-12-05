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Жильцов памятника архитектуры расселят через суд в Ростове-на-Дону
Общество
Жильцов памятника архитектуры расселят через суд в Ростове-на-Дону
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Ростов-на-Дону, 5 декабря. Городские власти донской столицы признали аварийным памятник архитектуры в центре города на Шаумяна, 48. Жильцов дома планируют расселить, но если людей не устроит размер компенсации, ростовчан ожидает суд.

Доходный дом госпожи Кофус, известный многим ростовчанам, признали аварийным в текущем году. Он был построен в 1904 году и сильно пострадал во времена Великой Отечественной войны. На протяжении десятилетий здесь жили профессора Варшавского университета, во времена СССР квартиры стали коммунальными, а потом за зданием закрепили статус объекта культурного наследия. 

Это одно из красивейших зданий донской столицы и согласно постановлению администрации города, после перехода в муниципальную собственность, дом реконструируют. 

Ранее ФАН сообщал, что администрация Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который снесет вековое здание в центре города, расположенное на улице Социалистическая, 129. Аукцион продлится до 10 декабря. Сумма, которую планируется потратить на снос дома, оценивается в 10,2 млн рублей. 

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