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Человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Ростовской области

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 17:31
Происшествия
Человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Ростовской области
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 5 декабря. Дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Котельниково — Песчанокопское» в Ростовской области унесло жизнь человека.

Как сообщили в региональном отделе пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля Opel Astra не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros. В результате аварии водитель Opel Astra от полученных травм скончался на месте. Мужчина средних лет, который также находился в Opel Astra, был доставлен в больницу и в настоящее время находится в реанимации.

Ранее ФАН рассказывал о страшной аварии под Ростовом-на-Дону, в которой погибли три человека из Новошахтинска. По свидетельствам очевидцев, годовалого ребенка собирали по частям. Мать девочки, потерявшая в один день мужа, подругу и дочь, до сих пор находится в коме.

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