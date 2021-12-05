Снос старинного здания в центре Ростова-на-Дону оценили в 10 млн рублей

Ростов-на-Дону, 5 декабря. В донской столице ищут подрядчика, который снесет вековое здание в центре города, расположенное на улице Социалистическая, 129. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

До конца декабря текущего года Ростов-на-Дону лишится еще одного многоквартирного дома, построенного в начале прошлого века. Дом на Социалистической 129, с литерами А и Б должен быть демонтирован к 28 декабря. Аукцион по поиску подрядчика еще идет и продлится до 10 числа. Сумма, которую планируется потратить на снос дома, оценивается в 10,2 млн рублей. В эти средства входят все работы, включая вывоз мусора.

Очередной дом, который отправится под снос 1917 года постройки. Он входит в список обязательных домов под снос, который обозначила городская администрация. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 105 млн 617 тыс. 400 рублей. Четыре аварийных дома в Кировском и Ленинском районах уже были снесены.

Ранее ФАН рассказывал о причинах сноса старинных домов в Ростове-на-Дону. Как пояснил руководитель ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это связано с особенностями законодательства, которое определяется проектом охранных зон и бюрократическими проволочками.