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Урон донского застройщика объекту культурного наследия оценили в два миллиона рублей
Общество
Урон донского застройщика объекту культурного наследия оценили в два миллиона рублей
ПолитРоссия  / 

Ростов-на-Дону, 5 декабря. Региональный комитет по охране объектов культурного наследия подал иск к застройщику на улице Береговой, обвиняя его в причинении вреда Ростовскому городищу, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Об этом стало известно из картотеки арбитражного суда. 

Памятник, о котором идет речь, расположен по улице Береговой 41. В настоящее время его территория огорожена забором, за которым идут строительные работы. Для восстановления памятника потребуются спасательные археологические работы. По мнению истца на восстановительные цели потребуется два миллиона рублей. Деньги будут перечислены в региональный бюджет.

Ранее ФАН рассказывал, как глобальная застройка уничтожает архитектурный облик Ростова-на-Дону. По мнению горожан, центр донской столицы теряет свое историческое лицо. Этот вопрос встал особенно остро после того, как в конце сентября текущего года городская администрация разместила на портале госзакупок аукцион по сносу шести старинных домов.

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ростов-на-дону арбитражный суд памятники культурного наследия
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