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Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 5 декабря. Несколько дней назад на северном обходе донской столицы произошло ДТП в котором погибло три человека. ФАН выяснил новые подробности этой аварии.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла после маневра автомобиля Range Rover. Его водитель завершая обгон, допустил касательное столкновение с движущимся по встречной полосе Hyundai Accent, а после столкнулся в лоб с автомобилем ВАЗ-2115. В момент столкновения в отечественном автомобиле находились четыре человека, семья из Новошахтинска и их подруга. В результате ДТП погибли: 22-летний водитель, его годовалая дочь и 29-летняя подруга. 22-летняя жена и мать до сих пор находится в коме. Медики уже несколько суток борются за ее жизнь. 

Спустя несколько дней в местных социальных сетях появилось видео самого столкновения, снятого на авторегистратор одного из очевидцев. Также свидетели аварии рассказали городским СМИ, что малышку собирали по частям.

В отношении 60-летнего водителя автомобиля Range Rover заведено уголовное дело. Его обвиняют по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», что карается лишением свободы до семи лет. Ход расследования данного уголовного дела взяла на контроль региональная прокуратура.

Про самого водителя Range Rover известно, что он единственный владелец автомобиля по документам. Также, по сообщениям rostov.ru его неоднократно привлекали к административной ответственности за парковку на местах для инвалидов и остановку на пешеходном переходе.

Ранее ФАН рассказывал, как 17-летний парень в городе Шахты Ростовской области, не имея прав управления, взял без спроса автомобиль матери и поехал кататься. На одной из улиц своего города он сбил 15-летнего подростка, который скончался на месте происшествия до приезда скорой.

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Все новости / Происшествия / Виновнику смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону грозит 7 лет лишения свободы
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