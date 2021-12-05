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Поезд «Лыжная стрела» от РЖД свяжет Ростов-на-Дону и «Розу Хутор» на время новогодних каникул
Общество
Поезд «Лыжная стрела» от РЖД свяжет Ростов-на-Дону и «Розу Хутор» на время новогодних каникул
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 5 декабря. В преддверии новогодних праздников между донской столицей и горнолыжным курортом «Роза Хутор» начнет курсировать туристический поезд «Лыжная стрела». Он будет ходить на протяжении 10 дней, с  29 декабря по 9 января.

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, состав будет состоять как из купейных, так и плацкартных вагонов. Помимо них в состав будут включены спальные вагоны повышенной комфортности, оснащенные кондиционерами и современным оборудованием, включая розетки для зарядки гаджетов. Также в составе будет присутствовать специальный вагон для хранения спортивного инвентаря, а проводники будут продавать ски-пассы на подъемники.

Отправление поезда из Ростова-на-Дону намечено на 21:42, прибытие в конечную точку в 10:24. По пути следования состав будет останавливаться в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Лоо, Сочи и Адлере. 

Ранее ФАН рассказывал, как РЖД запустили поезд по «Серебряному маршруту». Новый туристический маршрут связал между собой Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Железнодорожный тур рассчитан на поездку в выходные дни, субботу и воскресенье. За два дня в пути пассажиры смогут посетить города, путешествуя на комфортабельном поезде. 

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