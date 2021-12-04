Бизнесмена из Ростова-на-Дону осудят за гибель людей при взрыве в шаурмичной

Ростов-на-Дону, 4 декабря. СК завершил расследование уголовного дела по факту гибели людей при взрыве газовых баллонов в киоске с шаурмой. В ближайшее время перед судом предстанет индивидуальный предприниматель.

Бизнесмен арендовал помещение для продажи шаурмы на улице Жданова. Для приготовления еды он купил газовые баллоны, которые разместил рядом с источниками огня. В ночь на 7 января 2021 года случился пожар. Два повара и один покупатель с ожогами были доставлены в больницу, но спасти их не удалось.

Установлено, что работники киоска не прошли обучение и инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. На деньги и имущество обвиняемого наложен арест. Предприниматель находится под стражей. Дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее массовая драка с участием гастарбайтеров произошла во Фрунзенском районе Петербурга. Иностранные рабочие сошлись в рукопашную на Южном шоссе, где расположены шиномонтаж и заведение по приготовлению шавермы.