Подозреваемого в убийстве и расчленении тела мужчины задержали в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 4 декабря. Правоохранители задержали ростовчанина, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела мужчины, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, несколько дней назад на территории мусороперерабатывающего предприятия работники случайно обнаружили пакет с останками человека. Силовики оперативно установили лицо, которое могло быть причастно к совершенному преступлению.

«Житель города Ростова-на-Дону 1979 года рождения в настоящее время задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — отметили в СУ СК России по региону.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Мотивом преступления мог стать бытовой конфликт на фоне алкогольного опьянения. Предположительно, задержанный нанес несколько ударов ножом своему оппоненту, а после, чтобы скрыть следы, расчленил тело, расфасовал останки по пакетам и вынес на мусорку.