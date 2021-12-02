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Замначальника УФНС по Ростовской области осудят за фальсификацию документов на 106 млн рублей
Общество
Замначальника УФНС по Ростовской области осудят за фальсификацию документов на 106 млн рублей
karelia.sledcom.ru  / 

Ростов-на-Дону, 2 декабря. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника Федеральной налоговой службы по Ростовской области, которого обвиняют по трем статьям уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2014 году замначальника УФНС по РО сфальсифицировал материалы камеральной налоговой проверки, в результате чего фирме-однодневке был незаконно возмещен налог на добавленную стоимость в размере более 106 млн рублей. За это преступление уже были осуждены в 2019-2020 годах начальник УФНС и двое подчиненных.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего налогового инспектора УФНС России по Ростовской области. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону Ростовской области для рассмотрения по существу», — отметили  в ведомстве.

В настоящее время замначальника обвиняют сразу по трем статьям: злоупотребление полномочиями, покушение на злоупотребление полномочиями и покупка поддельного паспорта. Что касается третьей статьи, то ее приобщат к делу, так как сотрудник УФНС пять лет скрывался по фальшивому паспорту в одной из кавказских республик.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Аксайского района, старший лейтенант полиции. Его обвиняют по трем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация доказательств», а также «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного».

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коррупция ростов на дону генпрокуратура рф уфнс
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